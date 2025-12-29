Sanremo: Capodanno al Casinò, tre feste tra gala, musica e spettacolo dal vivo

Il Casinò di Sanremo invita a festeggiare il Capodanno 2025 con tre serate esclusive all’insegna dello stile, del divertimento e della musica dal vivo. La proposta punta a trasformare l’ultimo dell’anno in un’esperienza indimenticabile, tra eleganza, ritmo e spettacolo.





Al Roof Garden, il “Veglionissimo 2025” propone una cena di gala con atmosfere raffinate e musica d’autore grazie a Matthew Lee (nella foto) il “principe del Rock’n’Roll”. Pianista e artista internazionale, Lee conquista il pubblico con il suo talento e il carisma scenico, alternando brani sofisticati a esplosioni di puro rock’n’roll. Una serata che unisce l’arte del gusto alla magia della musica, per accogliere il nuovo anno in un ambiente scintillante e indimenticabile.





Al ristorante Biribissi andrà in scena il New Year Celebration Party, con cena spettacolo accompagnata dai Negma Dance Group, resi famosi dal talent show Italia’s Got Talent, e la live music di Massimo Spinetti. Fondato dai fratelli Federico e Francesca Negma Orlando, il gruppo combina danze etniche, indiane classiche, folkloristiche e moderne con un’interpretazione teatrale unica, creando performance ricche di energia e carisma. Una miscela di talento e spettacolo pensata per coinvolgere il pubblico e rendere ogni momento della serata una vera esperienza sensoriale.





Infine, allo scoccare della mezzanotte, le celebrazioni continueranno nelle sale del Casinò con il tradizionale brindisi di benvenuto al 2026, offrendo a tutti gli ospiti un momento di condivisione e gioia per iniziare il nuovo anno all’insegna della fortuna e del divertimento. Per prenotazioni al New Year Celebration Party al Biribissi: telefonare 388 2448828.

