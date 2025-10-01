Sanremo, boom per il Casinò: incassi in crescita nonostante un milione di vincite

Il Casinò di Sanremo chiude un settembre in netta crescita, con incassi in aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2024, nonostante l’erogazione di vincite superiori al milione di euro. A trainare le entrate, soprattutto le slot machine, che da sole hanno generato oltre 3,8 milioni di euro su un totale mensile di circa 4,5 milioni. I giochi tradizionali hanno contribuito con altri 715mila euro.

Il bilancio progressivo dei primi nove mesi del 2025 segna così un +13%, portando il totale incassato a quota 43,8 milioni di euro.

Il colpo più eclatante del mese è stato messo a segno da un giocatore ligure ai tavoli del Texas Hold'em Poker, che ha portato a casa 168.500 euro grazie a una scala reale di picche. Sempre nello stesso gioco, è stato centrato anche un jackpot da 26mila euro con un poker di regine.

Le sale da gioco del Casinò hanno registrato 16.400 presenze a settembre, portando il totale annuale a oltre 181mila visitatori. Numeri sostenuti anche dai tornei giornalieri inseriti nella rassegna Texas Poker Series, che culminerà dal 21 al 26 ottobre con la Sanremo Poker Cup Silver Edition.

Grande attesa anche per le prestigiose World Series of Poker Circuit, che si svolgeranno dal 21 novembre al 1° dicembre, confermando Sanremo come una delle capitali del gioco in Europa.

