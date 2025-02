Sanremo, auto fuori strada a Bussana Vecchia: precipitata per sei metri, soccorsi in azione

Grave incidente nel pomeriggio a Bussana Vecchia, frazione di Sanremo, dove un’auto è uscita di strada ed è precipitata per circa sei metri. A bordo del veicolo si trovavano due persone, entrambe coscienti al momento dell’arrivo dei soccorsi.

INTERVENTO - Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, il soccorso alpino e un’ambulanza Alfa per prestare le prime cure agli occupanti. L’intervento è ancora in corso e non si conoscono al momento le cause precise dell’uscita di strada.

DINAMICA - L’auto è finita fuori carreggiata in un punto impervio, rendendo necessario l’intervento delle squadre specializzate per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell’area.

CONDIZIONI - Le due persone a bordo, nonostante la caduta, risultano coscienti e stanno ricevendo le cure del personale sanitario. Non è ancora chiaro se abbiano riportato traumi gravi. Le operazioni di soccorso sono in corso e la viabilità nella zona potrebbe subire rallentamenti per permettere l’intervento dei mezzi di emergenza.

