Sanremo, anziani coniugi trovati morti in cortile: ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Sanremo, dove sono stati trovati senza vita due anziani coniugi nel cortile della palazzina in cui abitavano, al terzo piano di un edificio in via Borgo Tinasso.

Le circostanze del ritrovamento restano ancora avvolte nel mistero. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si indaga infatti per chiarire se si tratti di un omicidio-suicidio, di un doppio suicidio o di un tragico incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli uomini della guardia di finanza, accompagnati dal medico legale. È stata disposta la perquisizione dell'appartamento della coppia, mentre i corpi verranno sottoposti ad autopsia per far luce sulle cause della morte.

