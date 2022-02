Sanremo, 50enne trovata cadavere in casa: era morta da due mesi

di Redazione

Sono stati alcuni vicini che, non avendo più notizie, hanno allertato i soccorsi. Da quanto si apprende la donna viveva da sola

Una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa, la notte scorsa, nel suo appartamento in zona Foce, a Sanremo. Il decesso risale a circa due mesi fa, sono stati alcuni vicini, non avendo più sue notizie, ad allertare i soccorsi. Da quanto si apprende la donna viveva da sola.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sembra però probabile il decesso per cause naturali.