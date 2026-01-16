Sanremo 2026, Caritas debutta al Festival: “Aiutiamo i talenti a fiorire”

Per la prima volta Caritas Italiana sarà presente a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana 2026, dal 24 al 28 febbraio, all’interno di Casa Sanremo. L’intervento dell’organizzazione avverrà in particolare durante la trasmissione “L’Italia in Vetrina”, come riferito dalla stessa Caritas.

L’iniziativa punta a promuovere la campagna #faifiorireitalenti, a sostegno del Fondo Nazionale Talenti, dedicato ad adolescenti e giovani tra i 14 e i 20 anni che vogliono intraprendere o proseguire percorsi artistici e formativi.

"Tra le forme più profonde di povertà che incontriamo ogni giorno c’è la povertà educativa – spiega don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana –. Essa sottrae sogni, opportunità e il diritto stesso ad aspirare. Nei nostri Centri di ascolto incontriamo famiglie che, pur riconoscendo talento e aspirazioni dei figli, non hanno risorse economiche, culturali o relazionali per sostenerli. Non è mancanza di capacità: è assenza di opportunità".

La campagna mira a rafforzare una cultura della corresponsabilità, coinvolgendo imprese, comunità e cittadini nella crescita dei giovani talenti. Durante l’intera settimana del Festival, alcuni giovani di YOUng Caritas saranno a Sanremo per raccontare storie, raccogliere testimonianze e offrire una prospettiva giovane su talento, sogni e opportunità negate.

"Coltivare i propri talenti non è garantito a tutti – conclude don Pagniello –. Il bene comune passa anche dal contrasto a queste disuguaglianze, riconoscendo ciò che cresce ai margini e creando le condizioni perché possa sbocciare".

"Siamo onorati di accogliere Caritas Italiana a Casa Sanremo – aggiunge Vincenzo Russolillo, fondatore di Casa Sanremo –. La campagna #faifiorireitalenti trasforma i sogni in opportunità concrete, creando un ponte tra mondo dello spettacolo, comunità e ragazzi troppo spesso invisibili. Casa Sanremo nasce come spazio inclusivo dove imprese, istituzioni e terzo settore possono dialogare: la presenza di Caritas ne è una testimonianza significativa".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.