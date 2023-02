Sanremo 2023, presentato lo spot promozionale di Regione Liguria. Toti: "Proseguiamo il lavoro di promozione del territorio"

È stato presentato questa mattina il nuovo spot promozionale di Regione Liguria che sarà trasmesso in anteprima durante le serate della 73° edizione del Festival di Sanremo. La cartolina, in un formato più ampio, andrà sulle reti televisive nazionali e sulle piattaforme social, in occasione della campagna di valorizzazione primavera/estate della nostra regione.

Durante la conferenza stampa è stato mostrato il premio che il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti consegnerà, nella serata di venerdì 10 febbraio, all’artista in competizione al Festival vincitore della serata dedicata ai duetti: si tratta di una Lanterna di Genova, realizzata in filigrana di Campo Ligure.

Lo spot di promozione della Liguria vedrà un cast tutto ligure di attori di caratura nazionale: protagonisti Maurizio Lastrico, nei panni Cristoforo Colombo, e Alice Arcuri, diretti da Fausto Brizzi. "Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria", recitato in terzine dantesche, è lo slogan dello spot, girato a bordo del vascello utilizzato da Roman Polanski nel film ‘Pirates’ ormeggiato al Porto Antico di Genova, trasformato per l’occasione in una delle tre Caravelle.

Maurizio Lastrico veste i panni del grande navigatore genovese che, in partenza verso l’America, alla fine deciderà di rinunciare, perché la Liguria offre già tutto ciò che desidera.

“Il Festival di Sanremo – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per la nostra regione, un palcoscenico unico, che resta al centro dell’attenzione mediatica di tutto il Paese, oltre ad essere visto in tutta Europa. Esserci, come Regione, è quindi strategico per poter proseguire in quel lavoro di promozione del nostro territorio che sta portando, anno dopo anno, a risultati sempre migliori dal punto di vista turistico, rendendo realtà il nostro progetto di destagionalizzazione, per una Liguria accogliente e vitale 12 mesi l’anno. Per questa 73° edizione poi – prosegue Toti – Abbiamo voluto fare qualcosa di più: il ritratto esposto in apertura della mostra dedicata a Rubens a Palazzo Ducale verrà infatti portato al Teatro Ariston di Sanremo per essere ammirato da migliaia di persone per tutta la durata del Festival. Un modo per affiancare due appuntamenti culturali certamente diversi ma di enorme successo, visti i numeri della mostra dedicata al grande pittore fiammingo, un’iniziativa pensata per promuovere in modo innovativo e trasversale le istituzioni culturali della Liguria”.

“Sapori, bellezze e l’unicità della nostra regione – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana - sono richiamate nella cartolina della Regione Liguria firmata da Fausto Brizzi, in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Una regione unica, perché su distanze ridotte condensa monti e mari, una biodiversità straordinaria in una sfilata continua di meraviglie, capace di unire il verde dell’entroterra e dei borghi medievali in pietra, le cime innevate con le bandiere blu della costa e i magnifici fondali. La promozione di Regione Liguria sull’entroterra ha raccolto i suoi frutti già questo autunno. Tralasciando le festività, nei mesi di "bassa" stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit delle presenze nei comuni dell’entroterra ligure del 27% circa rispetto al 2019. Oggi, con questa cartolina d’autore, disponiamo di una vera e propria chiave di volta, capace di fungere da richiamo per una meta di viaggio attrattiva, capace di soddisfare chi non si accontenta di spuntare un carnet di cose da fare, ma tutti quelli che desiderano vivere experience autentiche. Siamo sicuri che contribuirà a dare un impulso ulteriore alla stagione 2023, sperando di superare ulteriormente i record dell’anno appena trascorso”.

“Uno spot divertente, ironico e originale che entrerà con simpatia nelle case di milioni di telespettatori italiani ed esteri, stimolando tantissime persone a venire a trascorrere una vacanza in Liguria – aggiunge l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Augusto Sartori - L'obiettivo del 2023 è migliorare i risultati che, nel 2022, hanno fatto registrare numeri mai ottenuti prima, con più di 15 milioni di presenze di turisti e con incrementi non solo di visitatori italiani ma anche di tedeschi, francesi, svizzeri, belgi, olandesi e scandinavi. Il Festival di Sanremo, dal punto di vista della promozione, è il primo grande evento dell'anno su cui questa amministrazione da sempre ha scelto di puntare moltissimo, dopodiché continueremo con la valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze”.

“Per me questo spot rappresenta un ritorno – spiega il regista Fausto Brizzi – quest’anno però abbiamo voluto cambiare, trovando un’altra modalità di racconto e concedendoci qualche falso storico, come l’uso come location del galeone dei pirati ancorato al Porto Antico di Genova: uno sfondo troppo bello per non essere utilizzato. Come protagonista – continua Brizzi - abbiamo scelto il migliore dei testimonial, ovvero Cristoforo Colombo in partenza per le Americhe che riesce a condensare in trenta secondi tutto quello che volevamo trasmettere al pubblico. Ci sono varie versioni, una più lunga pensata appositamente per Festival di Sanremo e un’altra che racconta il prosieguo del viaggio”.

“Sono passata da un set a Milano a questo di Genova ed essere qui mi ha entusiasmato – spiega Alice Arcuri – È un momento in cui questa città sta avendo un boom clamoroso a livello cinematografico e televisivo. I colori sono diversi da tutte le altre città. Girare qui questo spot è mostrare a un pubblico vastissimo tutto quello che abbiamo. Grazie per aver scelto me e Maurizio Lastrico: 20 anni fa eravamo in classe insieme e speravamo di avere una carriera, restando un po’ a casa. È meraviglioso portare in giro la nostra genovesità, con la nostra autenticità e il nostro entusiasmo”.