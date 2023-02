Sanlorenzo premiata come "Best performer of the Year" nei riconoscimenti della Sda Bocconi School of Management

Sanlorenzo, azienda leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso, ha vinto il riconoscimento più importante del premio Best Performance Award 2022/23 nella categoria "Best performer of the Year". Il premio è stato ritirato dal Massimo Perotti, presidente e ceo della società. Il premio annuale della SDA Bocconi School of Management è dedicato alle imprese italiane che si contraddistinguono per l'eccellenza nella creazione di valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale. Quest'anno sono state censite circa 600 mila aziende. Di queste ne sono state identificate 1400 virtuose ed è stata fatta un'ulteriore selezione arrivando a 96 aziende. Di queste 96 che hanno avuto accesso alla fase finale, sono state selezionate 18 aziende finaliste e questa edizione del premio ha visto Sanlorenzo ottenere il riconoscimento più ambito.

I criteri per l'assegnazione del premio sono stati basati sia su un'analisi economica e finanziaria, che sull'innovazione tecnologica e capacità di creare valore all'interno dell'azienda, oltre alle dinamiche sociali e ambientali, valori fondanti del Best Performance Award. "Il Best Performance Award è uno dei riconoscimenti più autorevoli e ambiti. L'orgoglio di essere premiati come Best Performer è enorme perché, oltre ai risultati economici, è un riconoscimento oggettivo della generazione del valore e del benessere sociale, e una dimostrazione tangibile dei frutti della nostra strategia per la sostenibilità integrata a 360° nel modello di business. Questo premio è un ulteriore stimolo a proseguire in questa direzione".