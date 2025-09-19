Sanità ligure, disavanzo oltre 200 milioni: il Pd chiede chiarezza sui conti, Sanna: "Chiediamo trasparenza"

Il bilancio della sanità ligure torna a preoccupare. Secondo le ultime stime, il disavanzo per il 2025 ha già superato i 200 milioni di euro, con diverse aziende sanitarie che hanno oltrepassato i limiti di spesa fissati dalla Regione, scrive su Facebook il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna. Una situazione che riapre il dibattito sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza dei dati.

Interrogazione Pd – Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale ha annunciato il deposito di un’Interrogazione a Risposta Immediata. L’obiettivo è chiedere alla Giunta chiarimenti puntuali sulla reale entità del disavanzo e sulle misure che si intendono adottare per riportare in equilibrio i conti.

Trasparenza – “Ricordo quando portai in Consiglio un pallottoliere per segnalare l’impossibilità di avere dati chiari e aggiornati” sottolinea il consigliere dem. “Quella stessa esigenza di trasparenza è ancora più urgente oggi”.

Servizi ai cittadini – Secondo l’opposizione, la questione non è solo contabile. Con un deficit così alto, il rischio è che vengano compromessi i livelli di servizio, senza che i cittadini abbiano un quadro preciso delle scelte compiute. “È fondamentale sapere come vengono gestiti i soldi pubblici e quali interventi concreti saranno messi in campo, senza aumentare la pressione fiscale”, aggiunge Armando Sanna.





