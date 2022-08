Sanità in Liguria, in Asl 3 già oltre 50 pazienti all’ambulatorio ostetrico al palazzo della salute della Fiumara

Sono già oltre cinquanta le donne che si sono rivolte al nuovo ambulatorio ostetrico del sabato in accesso diretto attivato da Asl3 presso il Palazzo della Salute di Fiumara. Il servizio, nato per rispondere alle problematiche della donna e della puerpera, in particolare su temi legati all’allattamento, ma non solo, è risultato particolarmente gradito alle famiglie sia per la formula – senza prenotazione – sia perché attivato nel fine settimana, in modo che eventuali problemi emergenti possano essere presi in carico subito e non rimandati ad un accesso ambulatoriale il lunedì successivo.

“L’apertura di questo servizio Asl3 – spiega il Direttore Generale Luigi Carlo Bottaro – è un ulteriore segnale della vicinanza dell’Azienda alle famiglie impegnate nel percorso della genitorialità, alle quali offriamo attraverso questo ambulatorio un intervento tempestivo e personalizzato anche nel weekend, in grado di risolvere dubbi e problematiche tipiche del periodo post nascita che, se non affrontati prontamente con uno specialista, possono rappresentare motivo di ansia. Ancora una volta Asl3 è sensibile sul tema della salute femminile, come già avvenuto per numerose altre iniziative, come il percorso rosa “La vie en rose” e l’ambulatorio per le urgenze senologiche. Il Palazzo della Salute di Fiumara - conclude Bottaro - con questa nuova attivazione si conferma esempio di quello che saranno nel futuro le Case di Comunità, punti di assistenza primaria attivi tutta la settimana, luoghi in cui il cittadino si senta accolto e ascoltato in tutti i propri bisogni sanitari sempre, non solo dal lunedì al venerdì.”

L’ostetrica del Consultorio familiare Asl3 è a disposizione sia per informazioni su visite in gravidanza, sia per consulenze in puerperio e allattamento (per esempio per ingorghi mammari, mastiti, allattamenti dolorosi, ecc.).

Il servizio, avviato sperimentalmente nel mese di maggio, è disponibile ogni sabato con orario 8-13 recandosi senza appuntamento al primo piano (stanza 36) del Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai 80 Genova Sampierdarena). Le prestazioni sono gratuite e non è necessaria la richiesta medica.