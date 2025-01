Sanità in Liguria, Bordon: "Accetto la nomina a direttore generale del Dipartimento"

Paolo Bordon, dal 2020 direttore dell'Ausl di Bologna, sarà il nuovo direttore generale del Dipartimento Sanità della Liguria al posto di Roberta Serena (andata in pensione a fine dicembre).

“Ho dato la mia disponibilità per accettare la nomina di direttore generale dell’Area Sanità e Welfare della Regione Liguria – ha detto Bordon, 61 anni, al Resto del Carlino –. Ci ho pensato qualche giorno perché è un ruolo nuovo per me, mai ricoperto in passato. Alla fine ho ritenuto che fosse giunto il momento per me per accettare questa nuova sfida professionale anche convinto dalla determinazione sulle progettualità sanitarie che mi ha direttamente rappresentato il Presidente Marco Bucci. Per cui se sarò nominato sarà per me un onore e una grande responsabilità”.

La nomina ufficiale è attesa nelle prossime ore.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.