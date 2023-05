Sanità, 1° convegno a Rapallo. Il ministro della Salute, Schillaci: "In Liguria investimenti per 740 milioni"

E' in svolgimento, nella prestigiosa sede dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, la prima edizione del Convegno “SANITA’ IN LIGURIA: SINERGIE VINCENTI PER UNA REGIONE ALL’AVANGUARDIA NELLA RICERCA E NELLA DIGITALIZZAZIONE”. Promotori di questa iniziativa sono la Fondazione Pallavicino Ets insieme all'editore della guida sanitaria regionale SaluteSanità con il patrocinio di Regione Liguria.

Moderatore il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Si tratta di un appuntamento importante per la sanità pubblica e privata in Liguria, che ha l'opportunità di confrontarsi, su tematiche e contenuti strategici, con il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Dopo i saluti del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e di quello di Genova Marco Bucci, ha preso la parola in collegamento da Roma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, affiancato dall'onorevole Matteo Rosso. "Ricerca e digitalizzazione sono parole chiave per avere una sanità migliore nel terzo millennio. La ricerca ha compiuto passi avanti formidabili, se ne è compresa l'importanza durante la pandemia. Investire in ricerca è strategico, in ottica assistenza personalizzata e sostenibile per superare le diseguaglianze nell'erogazione dei servizi. Dobbiamo muoverci verso una medicina proattiva e non solo reattiva. Le tematiche del convegno di oggi affrontano il futuro. Nell’ambito del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria le risorse destinate alla Regione Liguria, con la sottoscrizione di Accordi di Programma, ammontano complessivamente a

oltre 740 milioni, di cui circa 470 milioni relativi agli accordi sottoscritti fino

al 2023; altri 240 milioni programmati con la delibera del settembre 2022. I nuovi ospedali serviranno per rafforzare i presidi sul territorio ligure, finanziati con piani di investimento immobiliare di alta utilità sociale. Attendiamo la documentazione regionale. Stiamo lavorando sul nuovo piano socio sanitario per la medicina territoriale, l'istruttoria è in corso poi ci saranno i confronti con le regioni. Medici a gettone, carenze infermieri: abbiamo investito in totale 8,5 miliardi e mezzo di euro, 3,5 subito. C'è un cambio di passo, anche grazie ai fondi del Pnrr. Nel decennio prepandemico c'era stato un decremento degli investimenti in sanità. Abbiamo migliorato, come primi atti del Governo, le retribuzioni del personale sanitario e la sua sicurezza, in particolare settore nel settore di emergenza urgenza. E' un primo passo. Abbiamo previsto un maggiore coinvolgimento degli specializzandi, abolito il vincolo dell'esclusività per gli operatori sanitari. Abbiamo dato una stretta al fenomeno dei gettonisti, varando misure per rendere più attrattivo il lavoro nel pubblico, incoraggiando i giovani. E poi la ricetta dematerializzata, valida sino a 12 mesi per quanto riguarda quelle dei pazienti cronici, sollevando i medici di medicina generale da gravosi impegni burocratici. Si tratta di un percorso virtuoso appena iniziato, serve il contributo delle regioni come quello che sta arrivando dalla Liguria. Il traguardo di una sanità moderna e accessibile può essere raggiunto, lavorando in sinergia".

Sulla digitalizzazione e sul fascicolo sanitario, il Ministro ha aggiunto: "Abbiamo fatto una riunione martedì con il il ministro Fitto, un altro è previsto mercoledì. E' un argomento su cui puntiamo molto, fondamentale per rendere più moderna la sanità. C'è da superare il problema privacy del fascicolo sanitario ma ci stiamo lavorando e arriveremo all'obiettivo che ci prefiggiamo".

Onofrio Mastrandea, componente del gruppo strategico ricerca di Farmindustria, sollecitato dal professor Matteo Bassetti sullo sviluppo della ricerca nel campo degli antibiotici contro i batteri resistenti ("se non si interviene, in futuro potranno esserci 10 milioni di morti nel mondo a causa delle infezioni, più del covid"), ha confermato la volontà del comparto di continuare a investire su questo fronte "senza ovviamente trascurare la ricerca oncologica".

Il presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria, Alessandro Bonsignore, ha messo l'accento sulle "carenze di personale e sulla necessità di garantire maggiore sicurezza e tutela ai lavoratori del settore sanitario. E la centralità della sanità deve essere chiara a tutti, forse la pandemia non è bastata a insegnarcelo. Io paragono questo momento di riforme a quello del 1978 con la nascita del servizio sanitario nazionale. Il processo di digitalizzazione va governato per non spersonalizzare il rapporto tra medico e paziente".

L'ingegner Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale, ha parlato tra i vari argomenti anche dell'intelligenza artificiale: "Siamo indietro nel pensare che potrà sostituire quella umana, che resta fondamentale. Penso alla cosiddetta tele visita: concordo con quanto detto da Bonsignore: è una parola terribile ma abbiamo dovuto inserirla per ottenere dal Ministero i fondi del Pnrr. Ma la strategia digitale deve essere al servizio dei professionisti, per questo è fondamentale la partecipazione dei vertici. C'è stata una svolta con il covid, quando è nato un rapporto, un dialogo diretto tra chi produce il digitale e chi governa i sistemi, avendo la necessità di usufruire sul campo di strumenti veloci e pratici".

Presenti all'evento le massime Autorità regionali in materia di sanità: l'assessore Angelo Gratarola, il direttore di Alisa Filippo Ansaldi. Partecipano al convegno anche le associazioni delle diverse categorie professionali impegnate nel comparto sanitario, le aziende private Cds (Casa della Salute), Gvm (Gruppo Villa Maria), Villa Montallegro, Coop service, Coop Liguria e Unisalute.

Una giornata ricca di contenuti, con sessioni dedicate al confronto sui principali temi che coinvolgono la sanità pubblica, il sistema sanitario nazionale e le aziende interessate. Al centro degli approfondimenti coordinati dal direttore di Telenord Giampiero Timossi, in particolare, le soluzioni utilizzate per il sistema sanitario regionale quale esempio di gestione ed organizzazione della salute attraverso la digitalizzazione e l'agevole consultazione dei referti da parte del paziente, l’apertura di quattro nuovi ospedali con tecnologie all’avanguardia, la ricerca su patologie che riguardano i bambini e gli anziani.

L’obiettivo è di sensibilizzare il sistema nazionale dimostrando che l’organizzazione sanitaria nelle piccole regioni è un esempio di modernità, ricerca e propensione alla cura del paziente per l’erogazione di un servizio più facilmente fruibile ed efficace.

Il convegno è trasmesso in diretta esclusiva da Telenord sul canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it e sulle piattaforme social fb Telenord.