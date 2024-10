Sanità, Domenico Palombo: "La Liguria al primo posto in Italia per la rete cardiovascolare"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In Liguria si sta organizzando una rete a livello regionale che prenda in carico pazienti con patologie cardiovascolari: una rete a vari livelli che coinvolga il territorio: ambulatori di primo livello collegati in rete informatica con gli ambulatori degli ospedali per seguire e trattare pazienti. Un progetto che si sta già sperimentando e che a breve sarà efficiente ed efficace. Risultati come quello che vede la Liguria al primo posto in Italia per la rete cardiovascolare e al secondo posto per il trattamento dell'ictus, ci devono far riflettere sul fatto che non tutto nella sanità regionale è un disastro. Sicuramente ci vuole più positività da trasmettere soprattutto a chi potrebbe intraprendere la professione del medico. Niente è facile, tutto è perfettibile", spiega Domenico Palumbo chirurgo cardiovascolare.