Sangue e plasma, in Liguria raccolta stabile ma "servono più donatrici donne"

Stabile nei dati la raccolta di sangue e plasma in Liguria, ma in un periodo estivo in cui i cittadini partono per le vacanze mentre le terapie vanno avanti, le scorte di sangue potrebbero non bastare.

Contributo - Regione Liguria lancia dunque la campagne per invitare i cittadini a donare sangue e plasma 'prima di andare in vacanza' in vista della Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall'Oms, che si celebra sabato 14 giugno: l’obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione e per ringraziare i volontari per il loro dono che contribuisce a salvare vite umane.

Testimonial - Anche quest’anno le campagne hanno come protagonista Mattia Villardita, il volontario savonese impegnato nel sociale che da anni indossa i panni di Spiderman. I suoi messaggi sulla campagna per donare il sangue lo scorso anno hanno ottenuto numeri record, raggiungendo oltre 6 milioni di persone, con quasi 80mila utenti che sono andati a leggere gli approfondimenti sulla pagina dedicata della Regione Liguria. Le campagne di comunicazione hanno anche avuto una ripercussione sulla raccolta di sangue e, in particolare, plasma, cresciuta nel corso dell’ultimo anno. Le campagne, oltre ai social, prevedono quest’anno anche la diffusione sui mezzi pubblici e negli stabilimenti balneari con Spiderman che prima di partire per le vacanze si ricorda che c’è da fare qualcosa di molto importante: andare a donare.

Regione Liguria - “Desidero innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento – afferma Massimo Nicolò assessore alla sanità della Regione Liguria – a tutti i donatori di sangue e plasma, e alle associazioni che quotidianamente si impegnano per promuovere la cultura del dono. Il vostro gesto è un atto di generosità silenziosa ma fondamentale, che salva vite e rafforza il nostro sistema sanitario. Nel periodo estivo, il bisogno di sangue e plasma è particolarmente urgente: per questo rivolgo un appello a tutti i cittadini maggiorenni e in buona salute affinché compiano questo gesto di grande valore civile e umano. Donare è semplice, sicuro e può fare la differenza”.

Liguria virtuosa - “I dati – aggiunge Vanessa Agostini, direttrice della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali e del centro trasfusionale dell’ospedale Policlinico San Martino – ci dicono che è stabile l’andamento della raccolta di sangue mentre è aumentato quello dell’utilizzo clinico del sangue raccolto nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025. L’incremento è stato registrato in modo più sensibile per la raccolta di plasma. Ma dobbiamo insistere e crescere ancora, in particolare è importante che il numero di donne e di giovani possa aumentare in modo importante. Donare sangue salva vite umane e sostiene il sistema sanitario, perché un’adeguata scorta di sangue è fondamentale per garantire le esigenze legate alle attività sanitarie quotidiane dei nostri ospedali, oltreché per l’attività farmaceutica. I benefici sono anche per il donatore grazie al controllo periodico legato del proprio stato di salute, collegato alla donazione con le analisi del sangue, oltre alla sensazione di aver fatto qualcosa di buono e utile con la scelta di donare”.

