San Martino, stop informatico per aggiornamento dei sistemi: cosa comporta per gli utenti

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che in data 21 ottobre 2025 verrà avviata un’importante operazione di migrazione delle infrastrutture che ospitano i servizi informatici critici del Pronto Soccorso, della Cartella Clinica Elettronica e dell’attività ambulatoriale presso il Data Center qualificato di Liguria Digitale. L’intervento è parte di un processo di razionalizzazione e di aumento della sicurezza dei sistemi informatici come previsto dagli indirizzi di Regione Liguria (DGR 792/2023) ed a seguito dell’adesione di tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale allo specifico finanziamento PNRR finalizzato all’adozione del Cloud nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il consolidamento dei sistemi informatici è inoltre indispensabile per ottemperare alle sempre più stringenti normative in materia di cybersecurity, che impongono livelli di sicurezza e resilienza dei servizi sanitari digitalizzati disponibili solo in Data Center qualificati di livello 3.

L’intervento, particolarmente complesso, richiede l’interruzione temporanea dei sistemi per una durata di 10 ore a partire dalle ore 19 del 21 ottobre 2025. Questo per consentire, nell’arco temporale indicato, lo spostamento di tutti gli applicativi e i dati su cui si basa il funzionamento dei servizi sopra menzionati (Pronto Soccorso, Cartella Clinica Elettronica, servizi ambulatoriali) dall’attuale sede del Policlinico al Data Center di Liguria Digitale, che si trova al WTC.

Per contenere l’impatto complessivo e verificare le funzionalità dei sistemi una volta migrati, l’operazione è stata preceduta da un ampio lavoro di preparazione. Dalla serata di martedì 21 ottobre e per tutta la notte, lavoreranno congiuntamente sette aziende di servizi software insieme al team di Liguria Digitale e a quello dell’Unità Operativa Information & Communication Technologies (ICT), per un totale di oltre 30 professionisti.

Dopo il loro spostamento al Data Center di Liguria Digitale, che si trova al WTC, il ripristino dei servizi avverrà in maniera progressiva, a partire dalle applicazioni di Pronto Soccorso, con l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio per gli utenti e gli operatori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.