San Martino, letti vuoti e corridoi deserti a malattie infettive: il video che impazza fra no vax e negazionisti

di Marco Innocenti

Peccato sia un'area dedicata alla somministrazione delle terapie monoclonali. La risposta dell'ospedale: "Non prevede degenza, ecco perché appare disabitato"

Un video girato col cellulare e postato sui social, per dimostrare come il reparto di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, diretto dal professor Matteo Bassetti, sia in realtà vuoto, a dispetto di quello che ci dicono i medici e l'informazione di regime. Peccato che quello che viene ripreso... non sia un reparto di degenza ma una zona dedicata alla somministrazione delle terapie monoclonali!

Tutto parte con la pubblicazione e la diffusione sui social del video in questione, video nel quale un anonimo (nemmeno troppo anonimo, poi!) mostra sconcertato i letti vuoti e i corridoi deserti del reparto. Il video ha iniziato subito a rimbalzare tra Facebook e Whatsapp, soprattutto fra le chat no vax, negazionisti e simili. A chiarire la situazione, però, arriva il comunicato dell'ospedale San Martino: "L'area in oggetto è dedicata alla sola somministrazione di monoclonali - specifica l'ospedale - dunque è un piano che non prevede posti di degenza e di conseguenza appare disabitato per questa semplice ragione. In attesa di risalire all’identità del soggetto, la Direzione del Policlinico si è comunque subito attivata predisponendo, attraverso i suoi legali, una denuncia contro ignoti".

In più come detto, l'anonimo autore del video non è nemmeno poi tanto anonimo perché, come rileva anche la direzione del San Martino, l'uomo si è "inusitatamente e maldestramente ripreso ad uno specchio rivelando l’identità".