Sampierdarena, allarme rifiuti ingombranti in via Fillak

Scatta l’allarme rifiuti ingombranti a Sampierdarena, in particolare in via Fillak, dove la presenza di materiali abbandonati sta creando disagi e problemi di decoro urbano. A fare il punto della situazione ai microfoni di Telenord è il presidente del Municipio, Michele Colnaghi, che illustra le criticità dell’area e le azioni in corso per il ripristino della legalità e della pulizia.

