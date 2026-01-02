Sampierdarena, allarme rifiuti ingombranti in via Fillak
di Simone Galdi
Presidente Colnaghi illustra le criticità dell’area e le azioni in corso per il ripristino della legalità e della pulizia
Scatta l’allarme rifiuti ingombranti a Sampierdarena, in particolare in via Fillak, dove la presenza di materiali abbandonati sta creando disagi e problemi di decoro urbano. A fare il punto della situazione ai microfoni di Telenord è il presidente del Municipio, Michele Colnaghi, che illustra le criticità dell’area e le azioni in corso per il ripristino della legalità e della pulizia.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Violenza nelle carceri, cresce l'allarme: la denuncia di Fabio Pagani, segretario Uilpa
02/01/2026
di Luca Pandimiglio
Saldi invernali al via a Genova e in Liguria: spesa media attesa di 300 euro a famiglia
02/01/2026
di Redazione