Sampdoria: Yoshida esulta, il suo Giappone si è qualificato per il Mondiale

di Redazione

Un traguardo molto importante per Maya Yoshida, veterano della nazionale giapponese. Al Giappone è bastata la vittoria per 2-0 sull’Australia, con la doppietta dell’autentico eroe di giornata, Kaoru Mitoma. Subentrato al minuto 84 al posto del ben più noto Takumi Minamino, l’esterno dell’Union SG (squadra belga) ha segnato in pochi minuti due reti che hanno permesso al Giappone di qualificarsi come prima nel girone e con un turno di anticipo.