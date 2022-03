Sampdoria, mini abbonamenti in Gradinata Sud per le ultime 4 gare casalinghe

di Marco Innocenti

Prezzi vantaggiosi per assistere alle sfide contro Roma, Salernitana, Genoa e Fiorentina

La Sampdoria lancia i mini-abbonamenti in vista delle ultime 4 gare casalinghe della stagione, contro Roma (domenica 3 aprile alle ore 18), Salernitana (sabato 16 aprile alle 14.30), Genoa e Fiorentina. I prezzi variano dai 4 euro per i più piccoli, al di sotto dei 4 anni, ai 50 euro per l'intero. "Sarà possibile sottoscrivere un miniabbonamento digitale caricato esclusivamente su SAMPCARD o DORIACARD attiva e in corso di validità ad un prezzo vantaggioso per il solo settore di Gradinata Sud - fa sapere la società - Si precisa che l’abbonamento non darà diritto di prelazione all’ eventuale campagna abbonamenti 2022/23. Pertanto, gli abbonati della stagione 2019/20 che non intendono sottoscrivere il miniabbonamento sopracitato non perderanno il diritto di prelazione per la stagione 2022/23".