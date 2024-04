Sampdoria Women, Michela Giordano e lo spirito di un grande gruppo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Salvezza rimandata per la Sampdoria Women, sconfitta per 2-0 a Napoli. Ma, appunto, si tratta solo di un appuntamento spostato in avanti di qualche giorno, perché dopo le due vittorie iniziali nella poule le ragazze di Salvatore Mango hanno virtualmente raggiunto, per il secondo anno consecutivo, un obiettivo che non era affatto scontato.

Forever Samp ha incontrato sul prato della Sciorba, campo di casa delle blucerchiate, Michela Giordano, 21 anni, centrocampista da tre stagioni in prestito dalla Juventus. In questa intervista la giocatrice racconta se stessa ("nasco sciatrice, essendo di Vernante, ma poi mi sono appassionata al calcio e ai colori più belli del mondo della maglia della Samp") e lo spirito delle Women, un grande gruppo di atlete e di amiche.

Ecco l'intervista integrale a Michela Giordano, andata in onda in televisione su Telenord nella puntata di Forever Samp in onda domenica 31 marzo. La trasmissione è interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.