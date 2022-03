Sampdoria Women, le calciatrici blucerchiate contro i commenti sessisti sui social

di Marco Innocenti

"Sanno anche giocare o sono solo f***e?" o "Il calcio è solo maschile". La risposta delle blucerchiate: "Ma nel 2022 esistono ancora sport solo maschili?"

"Essere calciatrice ai tempi dei social". S'intitola così il video messo in rete dalla Sampdoria Women per celebrare la Festa della Donna: alcune calciatrici si sono messe davanti alla telecamera e hanno provato a spiegare cosa significhi essere una donna nel mondo del calcio. Il "gancio" sono soprattutto alcuni commenti, assurdi e sessisti, che spesso appaiono sui social network.

"Non so se a giocare sono capaci, ma sicuramente sono f***e" oppure "Ma secondo voi a qualcuna piace il c***o? O sono tutte dell'altra sponda?". Come se non fosse già abbastanza così, alcuni commenti riescono addirittura a prendere di mira sia lo sport femminile che quello paralimpico: "Questo sport al femminile è un insulto, dovrebbero abolirlo. Magari dovrebbero chiamarle PARAOLIMPIADI [peraltro si dice "paralimpiadi, ndr], così sarebbe più equo". Sono solo alcuni dei commenti letti nel video dalle ragazze blucerchiate. "Se leggo un insulto perché sono donna e gioco a pallone - chiosano le calciatrici della Samp - quel commento vale zero perché chi l'ha scritto non ha valore proprio come persona".