Sampdoria, Vieira e Barreca ancora a parte alla ripresa. Mercato: sondaggio per lo svincolato Josef Martinez

Dopo la settimana di riposo concessa da Andrea Pirlo, la Sampdoria è tornata questa mattina ad allenarsi sul manto erboso del "Mugnaini" di Bogliasco. La truppa blucerchiata ha cominciato a preparare la trasferta di Venezia del 14 gennaio, consapevole di dover fare a meno di Kasami e Facundo Gonzalez, entrambi squalificati. Il tecnico blucerchiato, per far fronte alle sempre numerose assenze, si troverà ancora una volta con gli uomini contati, specialmente in un attacco che conterà sul solito tandem Esposito/De Luca per provare a scardinare la difesa dei lagunari. Sul fronte infortunati Pedrola torna da Barcellona per nuovi accertamenti in Italia, mentre Borini prosegue col lavoro personalizzato: per entrambi, allo stato attuale, non è possibile fare valutazioni sul rientro. Stesso discorso per Barreca e Vieira, ancora alle prese con i programmi personalizzati. Primi rumors anche dal mercato: il giovane Cittadini, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Monza, sta trovando poco spazio in Brianza, ecco quindi che si potrebbe prospettare un trasferimento a Genova per trovare maggior spazio. Per il reparto avanzato, invece, una voce dal Venezuela sussurra di un interessamento della Samp per lo svincolato Josef Martinez, 30enne reduce dall'esperienza nella MLS con le maglie di Atlanta e Miami: più di 100 i gol in quasi 150 presenze nella lega nordamericana e nell'ultima esperienza in Florida ha condiviso l'attacco con Leo Messi. Primo contratto da professionista, infine, per il giovane finlandese Lotjonen, che ha firmato fino al 30 giugno 2024.