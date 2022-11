Sampdoria, Vialli spunta anche con il fondo rappresentato da Pallotta

Continuano a tenere banco le trattative per l'acquisto della Sampdoria. In campo, oltre all'ormai famigerato gruppo guidato da Al Thani, ci sarebbero i fondi inglesi e americani che continuano a studiare i documenti e i libri contabili del club.

Uno di questi gruppi farebbe capo all'ex presidente della Roma James Pallotta: la due diligence, in questo caso, sarebbe in fase avanzata e potrebbe essere presto presentata una prima offerta per intavolare la trattativa. Al fianco di Pallotta ci sarebbero l'ex dg dei giallorossi Franco Baldini (padre di Mattia, appena promosso direttore sportivo della Sampdoria) e come "uomo di garanzia" si sarebbe pensato a Gianluca Vialli.

Proprio l'ex attaccante blucerchiato era stato citato dal gruppo Al Thani-Di Silvio-Console come possibile futuro presidente del club. Lui, da par suo, continua a non esporsi e a non alimentare indiscrezioni, ma di certo è abbastanza chiaro come chi prenderà la Sampdoria avrebbe piacere di dare la presidenza della squadra, o comunque un importante ruolo, a Vialli.