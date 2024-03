Sampdoria, verso la Feralpi: Esposito e Kasami in gruppo, Depaoli a parte dopo l'influenza

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In vista della gara di domenica contro la Feralpi Salò, Andrea Pirlo deve come di consueto fare la conta degli indisponibili. L'ultimo in ordine di tempo a essere stato inserito nella lista infermeria è Leonardo Benedetti, per il quale si prospetta uno stop di alcune settimane. L'unico che può avere chance di recupero per il match del "Garilli" è Fabio Depaoli, uscito durante la sfida alla Cremonese e che poi ha dovuto fare i conti con una sindrome influenzale (oggi a parte). Kasami, di rientro in gruppo così come Esposito, dovrebbe farcela a essere inserito tra i convocati, ma la sua presenza dal primo minuto è molto difficile, più probabile che si sieda in panchina. A questo punto si prospetta una maglia da titolare per Valerio Verre, rientrato da poco nella lista dei convocati dopo la grana della mancata cessione in Turchia: il 10 blucerchiato è chiamato a dare qualità a un centrocampo in netta difficoltà dal punto di vista numerico. In generale la forma dei nuovi acquisti, seppur si siano calati bene nella realtà della Samp, è tutta da trovare: Alvarez fa fatica a reggere i 90', mentre Piccini (parzialmente in gruppo) ha un'autonomia limitata quando si tratta di gare ravvicinate. Insomma, per Pirlo c'è il solito rebus: le difficoltà numeriche non devono però far perdere di vista l'obiettivo, che contro i Leoni del Garda è assolutamente quello di far punti in uno scontro diretto. Al seguito della squadra ci saranno circa 3000 tifosi, per provare a spingere i blucerchiati verso un successo che sarebbe fondamentale.