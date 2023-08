Sampdoria-Venezia 1-2: tabellino e cronaca della partita

La Sampdoria ospita il Venezia a Marassi, per la seconda partita in casa consecutiva, e finisce come col Pisa: con una sconfitta accusata in rimonta, il gol di Pedrola illude soltanto la Sud, che poi assiste al sorpasso veneziano, prima con gol di Gytkjaer di testa e poi di Tessmann su punizione. Seconda sconfitta su tre gare. Si profila una stagione in salita.



Il tecnico blucerchiato schiera Ghilardi titolare e De Luca al posto di La Gumina in avanti. In avvio De Luca di testa sfiora il palo alla sinistra di Joronen. Quindi ci prova Ricci, sempre dalla distanza, pallone a lato. Al 24' Borini chiama Joronen a una gran parata. Al 27' ci prova Pedrola ma il portiere si trova il pallone addosso. Si va all'intervallo sul risultato di parità. I blucerchiati hanno cercato il gol senza trovarlo, concedendo di contro poco alle controffensive neroverdi.

Dopo l'intervallo, si attendono le prime mosse dei due allenatori, per spezzare l'equilibrio di gioco e risultato. Esce De Luca, acciaccato nel finale della prima frazione, a beneficio di La Gumina. Ma a sbloccare il risultato è Pedrola, con un guizzo in area di cinismo e concretezza. La Sampdoria reclama al 56' un rigore per spinta di Altare su La Gumina, ma il controllo Var esclude irregolarità. Al 62' Depaoli chiama Joronen a deviare in corner. Il Venezia cresce e pareggia su corner con l'appena entrato Gytkjaer, che subito dopo colpisce la traversa sempre di testa, tutto solo a porta vuota. Sampdoria in sofferenza, Venezia padrone del campo: Stankovic si salva in corner su Bjarkason. Ma deve capitolare, non incolpevolmente, sulla punizione di Tessmann, tutt' altro che irresistibile. Nel recupero non succede più nulla, finisce malissimo.



SAMPDORIA-VENEZIA 1-2

RETI: 47' Pedrola, 72' Gytkjaer, 89' Tessmann

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli (75' Lemina) Ricci (57' Ricci), Verre; Pedrola (91' Pedrola), De Luca (46' La Gumina), Borini (75' Panada). All.: Pirlo.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Busio (60' Bjarkason), Tessmann, Ellertsson (60' Lella); Pierini (71' Olivieri), Pohjanpalo, Johnsen (71' Gytkjaer) All.: Godinho (squalificato Vanoli).

ARBITRO: Minelli.

NOTE: Ammoniti Verre, La Gumina, Giordano, Stojanovic. Abbonati 18.224 rateo 200.227,63. Mini abbonamenti 425 rateo 7.257,50. Paganti gara 2.789 incasso 56.967,00