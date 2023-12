Sampdoria, una doppietta di Esposito stende il Lecco al "Ferraris" (2-0)

Una doppietta di Seba Esposito regala il successo alla Sampdoria, che liquida il Lecco con un 2-0 che sarebbe potuto essere ben più ampio. Grande mole di occasioni per i blucerchiati, specialmente nella ripresa, anche se i lombardi non hanno demeritato e si sono trovati davanti un ottimo Stankovic. Esposito trova il secondo e terzo gol in campionato, due perle col mancino che hanno mandato in estasi il "Ferraris". Ottima anche la gara di Yepes e di Giordano, proposto nell'inconsueto ruolo di mezzala sinistra.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic (94' Conti), Ghilardi, Facundo Gonzalez, Murru (78' Girelli); Kasami, Yepes (88' Ricci), Giordano; Verre (88' Askildsen), Esposito (94' Ntanda); De Luca. All: Pirlo

LECCO (4-3-3): Saracco; Lepore (63' Galli), Celjak, Bianconi, Caporale; Degli Innocenti (80' Tordini), Sersanti (54' Di Stefano), Ionita (63' Lemmels); Crociata, Novakovich (63' Eusepi), Buso. All: Bonazzoli

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Rete: 29' e 71' Esposito

primo tempo

1'- Via al match: i blucerchiati attaccheranno sotto la Nord

6' - La Samp prova ad avanzare il raggio d'azione, dopo un buon inizio del Lecco

7' - Sventola di Ionita da fuori: Stankovic vola e mette in angolo

10' - Ci prova anche Esposito dai 20 metri: il suo destro è deviato in corner

14' - Miracolo di Stankovic! Lepore fa partire un collo esterno destro velenosissimo dalla linea laterale, il portiere serbo vola e tocca con la punta delle dita, deviando sulla traversa

20' - Che occasione per Verre! Il 10 blucerchiato raccoglie palla al limite, chiude il destro e la sfera lambisce il palo alla sinistra di Saracco

25' - De Luca si ritrova un buon pallone in area, ma schiaccia troppo la conclusione

30' - Braccio troppo alto di Sersanti su Giordano: giallo per il centrocampista del Lecco

35' - Tiro cross di Crociata dalla distanza: Stankovic si accartoccia e blocca

39' - Gol pazzesco di Seba Esposito: il gioiellino classe '02 vince un contrasto con Sersanti e scaglia una sassata mancina dai 25 metri. Palla sotto l'incrocio e Samp avanti

45' - Due minuti di recupero

45' + 2' - Duplice fischio di Perenzoni, minimo vantaggio blucerchiato all'intervallo

secondo tempo

46' - Si riparte, nessun cambio

48' - Ci prova Verre su punizione, Saracco respinge

50' - Esposito si divora il raddoppio: gran controllo a seguire al limite, ma il suo esterno destro a tu per tu col portiere termina largo

58' - Ancora pericoloso Seba Esposito, stavolta la sua mezza rovesciata è alta senza impensierire Saracco

59' - Piovono le occasioni per la Samp: Verre spinge il contropiede in superiorità numerica, apre per De Luca che viene chiuso in extremis

61' - Verre si sistema il pallone e calcia dai 25 metri: gran parata di Saracco

71' - Altra perla di Seba Esposito! Verre lo serve sulla corsa, il 7 blucerchiato sterza in area su Bianconi e piazza la palla a giro sotto l'incrocio, ancora col sinistro

82' - Zuccata di Caporale dopo un caldio d'angolo, Stankovic tiene anche questa

85' - Grandissima giocata difensiva di Yepes, che toglie a Eusebi la gioia del gol che avrebbe riaperto i giochi con una scivolata pulita sul pallone

90' + 4' - Triplice fischio: la Samp rialza la testa e aggancia quota 19 punti

