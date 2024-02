Sampdoria, Turci: "Pirlo punto di riferimento". Bergonzi: "Bisogna pensare in positivo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Pirlo in questo momento è il vero punto di riferimento della Sampdoria, pur in un momento di grande difficoltà". Lo ha detto Luigi Turci, ex portiere e preparatore dei portieri della Samp, a Il Derby del Lunedì in onda su Telenord. "In questo momento ci sono tantissime negatività, che avevo paventato in tempi non sospetti. Proprio per questo adesso vado controcorrente e sostengo che bisogna pensare in positivo, altrimenti in casa blucerchiata si rischia l'autodistruzione", ha aggiunto Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale.

In vista della partita di sabato con il Brescia, intanto è in dubbio anche Yepes Laut a causa di un fastidio muscolare che sarà monitorato nella prossime ore. Sul fronte societario, come anticipato a Forever Samp dall'esperto Roberto Albisetti, allo stato attuale non sussistono problemi di "sopravvivenza" finanziaria per il club che sta per emettere i bonifici di pagamento degli stipendi ai calciatori relativi ai mesi di novembre e dicembre.