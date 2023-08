Sampdoria-Sudtirol 1-1, comincia la ripresa: dentro Pedrola per Delle Monache

Esordio stagionale in gara ufficiale per la Sampdoria, che al 'Ferraris' riceve il Sudtirol per i 32esimi di Coppa Italia. Andrea Pirlo deve subito fare a meno dei suoi pupilli Ricci e Borini: il primo è alle prese col recupero post infortunio, il secondo ha avuto un problema muscolare nella rifinitura di sabato. Al posto dell'ex Roma e Milan c'è Marco Delle Monache, reduce dalla doppietta in Nazionale U19. In porta spazio a Ravaglia, con Filip Stankovic arrivato da pochi giorni. A centrocampo Yepes, Benedetti e Verre, La Gumina punta centrale.

SAMPDORIA (4-3-3): Ravaglia; De Paoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Leris, La Gumina, Delle Monache (63' Pedrola) . All: Pirlo

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Cagnano (46' Cuomo), Masiello, Giorgini (46' Broh), Ghiringhelli; Davi, Kofler, Tait, Rover; Casiraghi, Odogwu. All: Bisoli

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Rete: 16' Leris, 45'+4' Casiraghi

primo tempo

La Samp cerca di fraseggiare a centrocampo, in attesa di trovare lo spazio giusto. La prima occasione è per il Sudtirol: Casiraghi sgasa sulla destra, arriva al limite e scarica una sassata sull'esterno della rete (5'). I blucerchiati reagiscono con il tentativo al volo di Yepes, palla in gradinata. Provano ancora a spingere i padroni di casa, che sfruttano la corsia di destra: cross profondo di Leris, Benedetti si arrampica e colpisce di testa, ma Poluzzi blocca agevolmente. Al 16' passa la Samp: gran cross tagliato di Verre, Leris si inserisce centralmente e batte Poluzzi col piattone. La Gumina perde un brutto pallone a metà campo, Casiraghi salta Ferrari che è costretto a stenderlo: giallo per il centrale blucerchiato, punizione dai 25 metri per gli altoatesini. Casiraghi spara sulla barriera. Poche emozioni in questo primo tempo, Verre prova a rivitalizzare lamanovra della Samp e procura l'ammonizione di Giorgini (36'). Proprio all'ultimo minuto di recupero De Paoli perde un pallone sanguinoso al limite: Casiraghi ringrazia e timbra l'1-1 a fine primo tempo.

secondo tempo

Pierpaolo Bisoli inserisce Broh e Cuomo, mentre Andrea Pirlo mantiene gli stessi 11 della prima frazione. E' il 52' quando Verre si incarica di un buon calcio di punizione appena fuori dall'area: il numero 10 della Samp non riesce però a superare la barriera. Al 63' ecco uno dei giocatori più attesi: Pedrola, arrivato la settimana scorsa dal Barcellona, fa il suo esordio sul manto del 'Ferraris' rilevando Delle Monache.