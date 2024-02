Sampdoria, stop per Kasami: salterà Pisa, spiraglio per il Brescia. Si ferma anche Ntanda

Non c'è pace per la Sampdoria di Andrea Pirlo, alle prese con una sequenza di infortuni che sembra non avere fine. Patjm Kasami lamenta una risentimento muscolare alla coscia destra e salterà la trasferta di sabato a Pisa. Lo staff sanitario e tecnico spera di recuperarlo per la successiva partita con il Brescia, ma allo stato attuale non è scontato.

Stop di un paio di settimane anche per Samuel Ntanda, che ha riportato una lieve distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. L’attaccante, visitato dal consulente ortopedico professor Claudio Mazzola, sarà rivalutato la prossima settimana.

Allenamento differenziato sul campo per Fabio Depaoli e Nicola Murru. Percorsi di recupero per Leonardo Benedetti, Fabio Borini, Andrea Conti, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira.

Giovedì altra sessione mattutina. A Pisa sarà squalificato Yepes, possibile nuova chance per Ricci ma non è escluso che Pirlo possa schierare in quel ruolo Darboe o Askildsen, entrambi reduci da una buona prova con il Modena.