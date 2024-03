Sampdoria, Stankovic: "Vittoria con l'Ascoli importantissima. Restare qui anche l'anno prossimo? Sarebbe un onore"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Filip Stankovic, portiere della Sampdoria, ha incontrato i tifosi allo stand di Casa della Salute alla Clia Cruise Week di Genova. Il classe '02 serbo, decisivo nella vittoria dei blucerchiati contro l'Ascoli, si è calato alla perfezione nella realtà blucerchiata:





"Vittoria importantissima quella dell'altra sera, cominciata in modo sbagliato, ma finita nel migliore dei modi. Ne siamo usciti da famiglia quale siamo ed è ancora più bello vincere così. La parata del primo tempo? Io faccio il mio, sono contento di aver aiutato la squadra: abbiamo vinto da gruppo anche grazie alla spinta dei nostri tifosi. Vincere una gara del genere è stato fondamentale, abbiamo passato dei momenti complicati e ora ne stiamo uscendo. Siamo pronti per il Bari, daremo più del 100%. I tifosi hanno cantato dal primo al 90', sono il nostro dodicesimo uomo. Recuperando giocatori del calibro di Borini ed Esposito abbiamo una marcia in più, sono entrati in campo con grinta e voglia e il loro ritorno è un grandissimo motivo per essere felici. Con papà Dejan parliamo di Sampdoria, mi segue fin dall'inizio del mio percorso ed è molto orgoglioso di me. Il mister dà molto spazio ai giovani, ti fa andare tranquillo in campo. Il "Ferraris" è uno stadio importante e quindi entrate con la testa giusta diventa primario. All'inizio non è stato facile per me: devo ringraziare il mister e lo staff per avermi sempre dato fiducia anche nei momenti difficili. Restare alla Samp? Sarebbe un onore per me, ma ora dobbiamo pensare al finale di campionato".