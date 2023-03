Sampdoria, Stankovic: "Dispiaciuto per Audero. Valutiamo Cuisance e Djuricic ma non sono ottimista"

Impegno complicato per la Sampdoria di Stankovic che affronta a Torino la Juventus di Allegri, una sfida in cui pesa l'assenza del portiere titolare e capitano della squadra Emil Audero. Proprio da questo parte la conferenza stampa dell'allenatore blucerchiato: "Mi dispiace tantissimo per Audero, è il nostro capitano, un leader, mi dispiace per lui che tiene tanto alla Sampdoria e a questo gruppo. Stava molto bene, ci dava sicurezza e un’assenza così pesa e peserà. Abbiamo fuori Lammers, valutiamo le condizioni di Cuisance e Djuricic ma non sono molto ottimista. Si va a Torino a giocare con una squadra che sarebbe seconda in classifica senza la penalizzazione e che sta andando avanti anche in Europa.

Sulla Juventus: "Ha un organico molto importante, giocano in casa, sono tosti e organizzati. Fanno un calcio diretto, con un allenatore come Allegri che stimo tanto. Noi siamo in piena emergenza ma dobbiamo fare la nostra prestazione".