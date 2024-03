Sampdoria, squadra al lavoro tra tattica e video: Verre a parte, Borini spera nella convocazione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Weekend di lavoro per la Sampdoria, che, sul manto del "Mugnaini", ultimerà gli ultimi dettagli in vista della sfida all'Ascoli di lunedì sera. Sia ieri che oggi i blucerchiati si sono concentrati sulla tattica, dopo la seduta video che ha riguardato la prima parte della giornata odierna. Verre ha lavorato a parte anche oggi, un piccolo fastidio muscolare per lui, mentre Borini è ormai regolarmente in gruppo, resta da capire se l'ex Roma e Liverpool riuscirà a strappare una convocazione a 4 mesi di distanza dall'ultima volta. Il suo rientro tra i ranghi è stato simpaticamente festeggiato dai compagni e Pirlo può sorridere per un recupero fondamentale nel reparto avanzato. Anche Esposito, smaltito il guaio muscolare, scalpita per un posto da titolare e ora il tecnico blucerchiato può avere diverse scelte sia dall'inizio che a gara in corso. Nel frattempo la prevendita per il match di lunedì sera procede a gonfie vele: sono già più di 20 mila i tifosi previsti al "Ferraris", e il numero è destinato ancora a crescere. La Gradinata Sud, assieme agli altri settori, è pronta a spingere la Samp verso la zona playoff, che al momento dista solo due lunghezze.