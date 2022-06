Sampdoria, spunta il nome di Lucas Peres: su di lui anche Napoli e Juventus

di Marco Innocenti

Su di lui, oltre a tanti club di Serie B, anche Juventus e Napoli che proverebbero a inserirlo nelle loro giovanili oppure a girarlo in prestito

Ha attirato le attenzioni di Napoli e Juventus ma anche di Monza, Como e prima ancora del Perugia. Stiamo parlando di Lucas Peres, giovane difensore centrale italo-brasiliano in forza al Chiasso, in Svizzera. Con la maglia rossoblu ha appena chiuso il campionato con la retrocessione in Promotion League, il terzo livello del calcio professionistico elvetico ma, secondo molti, sarebbe in procinto di lasciare il club per tentare l'avventura nel calcio italiano. Le big lo preleverebbero per farlo maturare nelle proprie giovanili oppure per girarlo in prestito in qualche formazione minore o di serie B.

A fare un pensierino sul giovane difensore ci sarebbe anche la Sampdoria, complice il costo ancora piuttosto abbordabile del suo cartellino, che potrebbe anche garantire una futura plusvalenza nel caso di una rivendita nel calcio italiano o estero. I primi a muoversi però sono stati gli emissari del Perugia, che avrebbero già presentato un'offerta per il giocatore.