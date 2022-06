Sampdoria, sirene tedesche per Thorsby

di Redazione

L'Hoffenheim si sarebbe fatto avanti per il giocatore che è già corteggiato in Italia da Napoli e Salernitana

Morten Thorsby è ancora una volta tra i possibili partenti. Il norvegese già a gennaio era stato vicino al trasferimento in Germania, all'Augsburg. Adesso il centrocampista della Sampdoria è conteso tra Napoli e Salernitana, in italia, mentre di recente è arrivata anche un'offerta da parte dei tedeschi dell'Hoffenheim come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Thorsby nell'ultimo campionato ha collezionato 35 presenze condite da 3 gol e un assist. Adesso toccherà al direttore sportivo Faggiano valutare le offerte per il futuro del giocatore.