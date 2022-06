Sampdoria, sei rinnovi di contratto per la Primavera blucerchiata

di Marco Innocenti

La società ha annunciato i prolungamenti, fra questi anche quello di Montevago

Primi rinnovi in casa Sampdoria. La comunicazione ufficiale arriva direttamente dalla società blucerchiata che, in una nota, ha confermato i prolungamenti dei contratti di 6 calciatori, tutti in forze nella scorsa stagione nella Primavera di mister Tufano: Luigi Aquino, Alfonso Sepe, Ivan Saio e Marco Somma (tutti fino al 30 giugno 2024), di Daniele Montevago (fino al 30 giugno 2025) ed infine di Simone Napoli (fino al 30 giugno 2023).