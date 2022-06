Sampdoria, riunione a metà settimana: sul tavolo il futuro di Osti e di due membri dello staff

di Redazione

Si ipotizza un ritorno di Luigi Turci come collaboratore di Giampaolo per la preparazione dei portieri

La Sampdoria, tra due settimane partirà per il ritiro estivo a Ponte di Legno. Prima, però, la società di Corte Lambruschini deve affrontare due tematiche piuttosto importanti: una riguarda lo staff di Giampaolo e l'altra il futuro di Carlo Osti.

I vertici societari blucerchiati, infatti, si sono dati appuntamento a metà settimana per discutere su questi argomenti:

L'allenatore potrebbe perdere due membri, dato che il video analyst Spalla e il preparatore dei portieri Lorieri sembrano diretti verso lo Spezia e anche Carlo Osti potrebbe fare lo stesso percorso.

Da Corte Lambruschini hanno quindi convocato tutti per metà settimana, in modo da affrontare le questioni di persona. Comunque, Lanna e Romei si stanno cautelando. Ad esempio, potrebbe tornare Luigi Turci come collaboratore di Giampaolo, mentre Osti non sarebbe sostituito.