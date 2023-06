Sampdoria, si raffredda (ma non tramonta) la pista Riccardo Pecini direttore sportivo

Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, garantita l'iscrizione della Sampdoria al prossimo campionato di serie B (la formalizzazione arriverà entro la fine di giugno) e confermato l'attuale Cda sino al 31 dicembre, sono al lavoro per allestire l'organigramma dell'area tecnica del nuovo corso blucerchiato e stanno cercando di accelerare i tempi.

Nelle ultime ore si è un po' raffreddata la pista che conduce a Riccardo Pecini come direttore sportivo. Le parti stanno discutendo dettagliatamente sui ruoli. Poiché il responsabile dell'area tecnica sarà quasi certamente Nicola Legrottaglie, questo potrebbe restringere il margine di azione di Pecini, abituato a lavorare con pieni poteri. Dunque, non volendo in alcun modo sbagliare la scelta, i nuovi proprietari della Sampdoria si sono concessi ancora un po' di tempo per trovare la soluzione ideale.

Ecco perché nelle ultime ore sono stati di nuovo sondati Giovanni Manna (ma quasi certamente resterà alla Juventus) e Matteo Tognozzi, mentre sembra tramontata l'ipotesi di Pietro Fusco (destinato alla Spal).

Sino a quando non verranno decisi i dirigenti, non sarà annunciato il nome del nuovo allenatore. Fabio Grosso rimane in pole position, ma non si escludono altre possibilità determinate propria dal nuovo ds, che dovrà però essere in perfetta sintonia con Legrottaglie.