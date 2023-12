Sampdoria shock, perde 2-3 in casa col FeralpiSalò

La Sampdoria perde in casa col FeralpiSalò. Prende due gol in avvio, viene espulso Kasami per una gomitata colta dal Var, rimonta con Murru ed Esposito, subisce il terzo gol e si vede negare il pari di Esposito dal Var. La partita si mette male subito, per effetto dei gol di Bergonzi e Butic, Esposito prova a rimettere in corsa i suoi ma viene espulso Kasami e le cose si complicano. Arriva il pari di Murru nella ripresa, ma le forze scemano e il FeralpiSalò trova il terzo gol. Nel finale Esposito pareggia, ma il Var coglie un'irregolarità di Facundo su Martella e il gol sfuma.

La partita si complica da subito. Dopo un momento positivo dei blucerchiati, al 13' arriva il vantaggio della Feralpisalo': al secondo tentativo sblocca la gara Bergonzi. Al 20' ci prova Gonzalez di testa, pallone a lato. Raddoppiano i bresciani con Butic, ma Esposito riapre la gara con un sinistro potente da dentro l'area. Kasami si fa espellere su richiamo del VAR e la gara si complica nuovamente. Murru ci prova dalla distanza ma il pallone sibila a lato del palo del portiere gardesano. Nel finale di tempo ci prova Esposito ma l'azione sfuma. E Stankovic tiene in corsa i suoi con una parata provvidenziale su Di Molfetta.



Alla ripresa del gioco entra Benedetti al posto di Verre, con la Sampdoria forzosamente ridisegnata a 4-3-2. I blucerchiati provano a rimontare ma l'uomo in meno sembra pesare negli equilibri della gara. Su un rilancio di Esposito, Murru trova il gol del pareggio. Su traversone di Giordano, Depaoli sotto porta non trova la coordinazione necessaria. I bresciani cercano di sfruttare l'uomo in più e sfiorano il nuovo vantaggio con La Mantia su colpo di testa. Ci arrivano con un tiro sporco dalla distanza di Zennaro che viene deviata e prende il palo interno finendo in porta. Al 91' Esposito trova il pari, ma il Var annulla per una irregolarità di Gonzalez su Martella. Finisce nel peggiore dei modi.