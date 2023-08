Sampdoria, sabato i 77 anni festeggiati al City di via xx settembre a Genova

La Sampdoria ha diffuso il seguente comunicato:

Ogni compleanno che si rispetti va festeggiato in compagnia. Sabato 12 agosto, giorno del compleanno dell’U.C. Sampdoria, la società invita tutti a ritrovarsi a SampCity. Una compagnia bellissima. Nel punto di riferimento blucerchiato di via XX Settembre non mancheranno infatti sorprese e agevolazioni per celebrare a dovere i colori più belli del mondo.

Trofei. Solo per questa giornata speciale i tifosi doriani che si presenteranno al bar riceveranno intato un caffè in omaggio. Al piano superiore (SampSquare) saranno inoltre esposti i sette trofei conquistati in quasi 77 anni di storia: un tuffo nel passato per chi c’era e ha visto e vissuto quelle conquiste, una piacevole nuova scoperta per le leve più giovani.

Kit. Nello shop al piano inferiore infine tutti gli abbonati 2023/24 e i possessori di fidelity (SampCard e DoriaCard) potranno acquistare ad un prezzo scontatissimo il third kit 2022/23 (49 euro anziché 72, fino ad esaurimento scorte). Vi aspettiamo numerosi.