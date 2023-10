Sampdoria, risolto un mese fa il contratto con Marco Giampaolo in scadenza a giugno 2024

Sono ore delicate in casa Sampdoria dopo la quarta sconfitta su quattro partite al "Ferraris" e il penultimo posto in classifica (virtualmente potrebbe essere addirittura l'ultimo, visto che il Lecco deve recuperare tre partite). Dopo una serata e una mattinata di serrati confronti, la società ha confermato la fiducia ad Andrea Pirlo, almeno sino alla trasferta di sabato alle 16,15 ad Ascoli. Dopo quel risultato ci sarà la sosta di campionato e qualunque eventuale decisione potrà essere presa in maniera più ponderata.

Non è un mistero che Fabio Liverani, Pippo Inzaghi e Beppe Iachini siano i tre profili di allenatori individuati in caso di esonero di Pirlo, ma al momento la situazione è congelata e l'ex tecnico della Juventus e del Karagmuruk ha diretto la seduta di scarico odierna.

Chi, invece, non può tornare è l'ex tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, che proprio un mese fa ha rescisso consensualmente il contratto con la Sampdoria, che non ne ha dato comunicazione ufficiale. E non risulta che Giampaolo da allora sia stato più contattato per un eventuale ritorno. Con la rescissione (l'accordo scadeva nel giugno del 2024), tra l'altro, la società ha potuto risparmiare una cifra importante (circa tre milioni lordi, considerando anche lo staff), ossigeno puro per le esangui casse di Corte Lambruschini, anche nell'ottica di ottenere l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito (indicativamente il 12 ottobre, ma forse potrebbe esserci un lieve spostamento in avanti dei tempi, verso la fine del mese).

L'allenatore, che ha ottenuto (alla pari di Claudio Ranieri) i migliori risultati degli ultimi, travagliati anni della Samp, è venuto incontro alle esigenze del club e adesso è libero di accettare eventuali proposte da parte di altre squadre "sempre con la Sampdoria nel cuore".