Sampdoria, ricorso contro futuri aumenti capitale: il 25 luglio presidio dei tifosi davanti a Palazzo di Giustizia

Il 25 luglio alle 14, a Palazzo di Giustizia a Genova, è fissata la discussione del ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc, con cui Massimo Ferrero chiede al giudice di inibire ulteriori aumenti di capitale della UC Sampdoria. La notizia non ha provocato reazioni ufficiali a Corte Lambruschini, ma i tifosi della Gradinata Sud hanno già preeannunciato un presidio in contemporanea, davanti all'ingresso del palazzo, in piazza Portoria.

"Sappiamo per certo - scrive una nota a firma "La Sud", a nome quindi di tutti i gruppi della gradinata - che la Sampdoria è coinvolta suo malgrado in questo triste teatrino messo in piedi da Ferrero, forse per racimolare qualche spicciolo in più, come se in questi anni non avesse già "mangiato" abbastanza, portando la Sampdoria e non solo quasi al fallimento".

"Sembra inverosimile - proseguono i tifosi - che un personaggio del genere possa ancora rivendicare diritti, usando la giustizia italiana come se fosse un burattino, per puri interessi personali (...) Restiamo perplessi e schifati da come questo sistema possa nuovamente rimanere a guardare. Noi, che Ferrero lo abbiamo visto all'opera da vicino, non lo auguriamo nemmeno al nostro peggiore nemico. Bene hanno fatto a Terni e a Perugia a sbattergli la porta in faccia: è quel che si merita. Massimo Ferrero va fermato".