Sampdoria, rebus regista per Pirlo: Ricci, Darboe o Askildsen per sostituire Yepes

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Sampdoria corre a grandi falcate verso la trasferta di Pisa. Dopo una domenica di riposo concessa da Andrea Pirlo, il gruppo blucerchiato si è ritrovato ieri al "Mugnaini" per cominciare a preparare la trasferta in Toscana. Oggi la squadra è scesa in campo alle 16.45 e il focus è stato puntato sul prossimo impegno: al netto dei soliti indisponibili, che quindi hanno lavorato a parte, il dubbio più grande è ora quello relativo alla sostituzione di Yepes, ammonito contro il Modena e, considerata la diffida, costretto a saltare la sfida ai nerazzurri. Per Pirlo ci sono diverse soluzioni: il sostituto naturale è Matteo Ricci, ma l'ex Frosinone non è entrato neanche sabato, dando l'impressione di essere stato sorpassato nelle gerarchie da diversi giocatori. Non è comunque escluso che Pirlo gli dia un'altra chance. Tra le opzioni anche l'impiego di Ebrima Darboe come metronomo davanti alla difesa: il gambiano, abituato a giocare in un centrocampo a quattro, ha nelle corde questa collocazione tattica e nello spezzone disputato contro il Modena ha destato buone impressioni, seppur da mezzala. Occhio anche alla possibile collocazione di Askildsen: il norvegese, autore di una buona gara al ritorno da titolare (condita dall'assist su corner per la testa di Facundo), nel ritiro di Livigno era stato provato, all'occorrenza, proprio in mezzo ai tre di centrocampo. Anche questa potrebbe essere una valida alternativa per risolvere il rebus regista. Per quanto riguarda l'accesso allo stadio, invece, si tratta di una trasferta con limitazioni per i tifosi: i ticket possono essere acquistati solo dai tesserati. I gruppi della Sud saranno quindi assenti, così come i sostenitori del Pisa, che da tempo protestano contro le restrizioni.