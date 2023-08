Sampdoria, Radrizzani ringrazia i tifosi per gli abbonamenti: "Saremo in 18.000 a Marassi"

"… ancora poche centinaia e saremo in 18 mila a Marassi, Grazie". Lo ha scritto su Twitter il patron della Sampdoria, Andrea Radrizzani, commentando l'andamento della campagna abbonamenti dei blucerchiati, che si concluderà alle 20,30 circa a Samp City e alle 23,59 on line.

Il traguardo delle 18.000 tessere è davvero vicino, quasi 4.000 in più dello scorso anno con la Sampdoria in serie A.

A proposito di Radrizzani, dopo il passaggio delle quote della Sampdoria dalla sua società Aser Ventures a Gestio Capital di Matteo Manfredi, a sua volta controllante di Blucerchiati srl, la società "veicolo" proprietaria della maggioranza delle azioni della Sampdoria, nonché il mancato ingresso dello stesso Radrizzani nel Cda di Corte Lambruschini, qualcuno si è interrogato sul ruolo formale che abbia nella Samp stessa.

Ebbene, Gestio Capital che è il proprietario della Sampdoria è di fatto un family office che annovera diversi clienti tra cui Andrea Radrizzani. Matteo Manfredi ne è il gestore (non a caso è legale rappresentante nel Cda). L'operazione di passaggio delle quote azionarie della Sampdoria da Aser a Gestio e tramite questa a Blucerchiati srl che possiede la Sampdoria è stata effettuato solo in un'ottica semplificativa, per agevolare l'eventuale ingresso in futuro di nuovi investitori (tra i quali non si esclude Qatar Sports Investments, sebbene al momento non vi siano ancora atti concreti), che avrebbero sotto il profilo aziendale un interlocutore unico con cui trattare direttamente.

Intanto, l'ex proprietario e presidente Massimo Ferrero ha rinunciato a effettuare il ricorso alla decisione del giudice Gibelli in merito alla legittimità del passaggio di consegne con Radrizzani, avendo capito che la sentenza era giuridicamente "blindata". Ferrero continua a possedere il 49% circa delle azioni della Sampdoria, ma la sua quota sarà ulteriormente diluita con i futuri aumenti di capitale ai quali, presumibilmente, lui non sarà in grado di partecipare.