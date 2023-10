Sampdoria, Radrizzani pranza con Ibrahimovic e conferma Pirlo in panchina

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Sampdoria è tornata da Ascoli con un punto buono per il morale e per consolidare la posizione di Andrea Pirlo in panchina, ma la prestazione dei blucerchiati, schierati con il 3-5-2 e con Ravaglia titolare tra i pali, è stata tutt'altro che da incorniciare, specie nel primo tempo, chiuso con il vantaggio meritato per l'Ascoli.

Nella ripresa la Samp è scesa in campo con maggiore determinazione, Esposito (dormiente sul gol di Nestorovski) si è riscattato guadagnando il penalty tresformato con il brivido da Borini e nel finale c''è stata la palla buona per fare bottino pieno, se non fosse che De Luca, molto ben assistito dal neo entrato Giordano, ha sparato addosso a Viviano da pochi passi.

La vittoria sarebbe stata forse troppo per la Samp, ma di certo avrebbe rappresentato quella scintilla invocata da Legrottaglie e Pirlo nella conferenza stampa di venerdì. Ora la sosta, poi la sfida casalinga domenica 22 con il Cosenza al "Ferraris" per invertire il trend spaventoso di quattro sconfitte su quattro incontri casalinghi. Per Pirlo, che ha incassato la fiducia del patron Radrizzani al termine di un curioso pranzo con Ibrahimovic a Milano, sarà la prova del nove.