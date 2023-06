Sampdoria, Radrizzani e Pirlo in Regione dal presidente Toti. L'allenatore: "Sono pronto"

Il neo proprietario, assieme al socio Matteo Manfredi e al presidente Lanna, in visita al Governatore Giovanni Toti.

"Siamo sempre pronti" le parole di Radrizzani "Ecco lì Pirlo". Il neo allenatore, alla domanda "Pronto per la nuova avventura?" ha risposto con un eloquente "Sì sì".

“Abbiamo voluto dare di persona un saluto e un augurio di buon lavoro alla nuova proprietà della Sampdoria e al nuovo allenatore, Andrea Pirlo – spiega il presidente Toti – Siamo certi che sapranno incarnare al meglio la storia della squadra, riportando il club genovese al prestigio che merita, soprattutto per i suoi tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la Sampdoria anche in questo anno difficile”.

“Ho percepito grandissimo entusiasmo e voglia di riportare la squadra in Serie A nel più breve tempo possibile, un augurio che da assessore allo Sport ho voluto personalmente fare al neo allenatore, alla nuova proprietà e che estendo a tutti i tifosi blucerchiati – dichiara l’assessore Ferro - Durante l'incontro, insieme al presidente Toti, ho ribadito come Regione Liguria sia disponibile a collaborare con il club, soprattutto in progetti che promuovano in tutta Italia la nostra magnifica terra”.



In allegato, alcune foto dell’incontro.

Il video dell'arrivo in Regione