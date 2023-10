Sampdoria, quarta sconfitta in casa su quattro partite: il Catanzaro vince 2-1 in rimonta. Fischi e cori dei tifosi contro la squadra

La Sampdoria perde per la quarta volta su quattro in casa, subendo la rimonta del Catanzaro (1-2). Fischi dei tifosi a fine gara, il tecnico Andrea Pirlo è appeso a un filo mentre la situazione di classifica diventa drammatica.

LA CRONACA - Sampdoria e Catanzaro si affrontano al "Ferraris" nell'8a giornata del campionato di serie B. La squadra di Pirlo va in cerca del primo risultato positivo in casa, dove sinora ha sempre perso. In tribuna il ct dell'Arabia Saudita e idolo blucerchiato Roberto Mancini con tanto di braccialetto blucerchiato. Pirlo si copre, schierando la squadra a 4-4-2 con Girelli e Pedrola rispettivamente a destra e sinistra. In mezzo Vieira e Ricci. Il Catanzaro non vince da tre turni ma è comunque reduce da tre buoni pareggi.

Ecco le formazioni di partenza:

SAMPDORIA (4-4-2): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Girelli, Ricci, Vieira, Pedrola; Esposito, Borini. Allenatore: Pirlo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.

Inizio in equilibrio, con poche emozioni. Nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra. Il primo tiro è di Verna dopo 21 minuti, ma il giocatore del Catanzaro, che aveva sorpreso la retroguardia blucerchiata, non trova la porta. La Samp replica con una conclusione altissima di Ricci dopo un liscio di Borini.

Al 25' ammonizione per Ghion, autore di un fallo sul lanciato Pedrola. Al 27' una punizione di Esposito viene deviata dalla barriera, bravo Fulignati ad alzare in corner. E' la prima, vera occasione dell'incontro. Pedrola non riesce a riprendersi dal colpo subito in precedenza e al suo posto entra Delle Monache. Al 32' cross di Barreca, fallo di Brighenti su Esposito, che aveva già calciato: giallo per il difensore e rigore per la Sampdoria. Sul dischetto al 34' va Borini insacca: 1-0 per la Sampdoria, primo centro per l'attaccante. I calciatori vanno a festeggiare da Pirlo. Ma Vandeputte pareggia subito dopo con un tiro cross che sorprende Stankovic, leggermente ingannato dal movimento di Ghilardi. E' 1-1.

La Samp prova a reagire con Ricci prima e Girelli poi ma i loro tiri vengono respinti. Lo stesso Girelli rimedia un'ammonizione per una trattenuta su Vandeputte.

Al 45' Iemmello si prende gioco della difesa blucerchiata e Brignola sotto porta firma l'1-2 per il Catanzaro. Concessi tre minuti di recupero. Esposito ci prova in rovescia ma senza successo. Si va al riposo con il Catanzaro in vantaggio, Sampdoria ancora rimontata. Fischi dei tifosi blucerchiati.

Il secondo tempo comincia senza sostituzioni. La Samp sfiora il pari, azione Esposito, Stojanovic, Borini la cui deviazione si stampa sulla traversa. Esposito ci ritenta su punizione, alto. Cartellino giallo per Biasci, che stende Stojanovic. All'8' ottimo colpo di testa di Vieira, neutralizzato da Fulignati. Nella Samp entra De Luca al posto di Girelli e la squadra torna al 4-3-3 con Borini esterno. Tiro di Stojanovic, la palla decolla. Nel Catanzaro entra Stoppa (di proprietà della Sampdoria) per Vandeputte, D'Andrea rileva Biasci.

Ammonito Iemmello per proteste.

Esposito inventa per De Luca, murato da Fulignati. Stoppa tenta il gol dell'ex, Stankovic compie una grande parata. Colpo di testa di Murru sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone alto di poco. Delle Monache serve Esposito, conclusione alta. Triplice cambio nella Samp: Yepes, Facundo e Kasami per Vieira, Barreca e Ricci. Ancora Esposito riesce a trovare lo specchio della porta, Fulignati c'è.

Quattro i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Ma il risultato non cambia e la Samp perde ancora in casa, Pirlo è in bilico. Sabato alle 16,15 la trasferta ad Ascoli.