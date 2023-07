Sampdoria-Pro Patria 3-1: cronaca e tabellino dell'ultima amichevole

La Sampdoria chiude il ritiro di Livigno con la terza e ultima amichevole, battendo 3-1 la Pro Patria di Busto Arsizio, che milita nel campionato di serie C. Apre le marcature Borini, che al 16' sfrutta l'assist di Gabbiadini a sua volta abile a profittare di una marchiana distrazione del bustocco Marano. Al 27' Depaoli da poco fuori area scheggia la traversa e poco dopo Gabbiadini raddoppia su punizione. La Pro Patria accorcia grazie a uno svarione di Ferrari che propizia una prima conclusione di Lamperti, su cui Stanzani ribadisce in rete in rovesciata. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa dura poco la partita di Aquino, sostituito per un colpo al naso da Lotjonen, poco prima che La Gumina arrotondi il risultato. A carico di Aquino viene riscontrata la frattura del setto nasale.

Molti i tifosi presenti. A proposito di tifosi, è andata esaurita in abbonamento in fase di prelazione la Gradinata Sud. Alla mezzanotte di ieri è finita la fase di prelazione con oltre 9.100 tessere rinnovate. Da martedì 25 luglio a lunedì 31 luglio sarà possibile esercitare la prelazione negli altri settori (Tribuna, Distinti e Gradinata Nord). La vendita libera di tutti i posti disponibili e non rinnovati in prelazione durerà dal 1 agosto al 18 agosto.

SAMPDORIA-AURORA PRO PATRIA 3-1

RETI: 16' Borini, 29' Gabbiadini, 40' Stanzani, 60' La Gumina.

SAMPDORIA PT: Audero, Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes Laut, Verre; Leris, Gabbiadini, Borini. All. Pirlo

SAMPDORIA ST: Audero (75' Saio), Paoletti, Bereszynski, Aquino (52' Lotjonen), Giordano (60' Barreca); Malagrida, Askildsen, Girelli (60' Vitale): Di Stefano, Lagumina, Stoppa. All. Pirlo.

AURORA PRO PATRIA: Rovida, Bashi, Moretti, Stanzani, Marano, Nicco, Pitou, Bianchi, Piran, Lombardoni, Castelli, all. Colombo (a disposizione Mangano, Bongini, Vaghi, Ndrecka, Saporetti, Parker, Bertoni, Lamperti, Citterio, Zanaboni, Olivieri, Caluschi, Ferri).

ARBITRO: Brazzoni di Bergamo (Arizzi, Cattaneo)