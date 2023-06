Sampdoria, presidente Pescara: "Legrottaglie scelta giusta"

"Il suo pregio principale? È un grandissimo lavoratore e ha sempre voglia di imparare. Sono convinto che farà benissimo alla Sampdoria". Così Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, approva la scelta della nuova proprietà blucerchiata di puntare su Nicola Legrottaglie come direttore tecnico: "C'è un bel rapporto di amicizia con lui che si è costruito nel corso degli anni. Nel 2019-20 era stato allenatore della nostra Primavera e poi era stato promosso in prima squadra. È un ragazzo molto intelligente che ha qualità per ricoprire il ruolo sicuramente molto importante che gli è stato assegnato. Ci siamo sentiti nei giorni scorsi ed era molto motivato e carico per questa nuova avventura. Un consiglio? Non ne ha bisogno, conosce il campo ed ha una grande preparazione a ogni livello: la Sampdoria ha scelto la persona giusta. Mi è sempre stata molto simpatica la società blucerchiata e gli auguro davvero di ripartire subito alla grande", conclude Sebastiani.

Un rapporto stretto testimoniato anche dall'affare che ha portato due anni fa all'acquisto del baby attaccante abruzzese Marco Delle Monache che è rimasto in prestito quest'anno al Pescara. Ma da luglio il 18enne si metterà a disposizione del neo tecnico blucerchiato Andrea Pirlo: "È un ragazzo molto valido - dice Sebastiani all'Ansa - che ha fatto il percorso giusto restando ancora un anno in serie C con noi ed è stato importante per lui lavorare con un maestro come Zeman che sa esaltare al meglio le caratteristiche degli attaccanti. Adesso è pronto per un ulteriore step alla Samp e sono certo che farà bene con la maglia blucerchiata".