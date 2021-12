Sampdoria, preoccupano le condizioni di Gabbiadini: in forse per la trasferta contro la Roma

di Marco Innocenti

Il giocatore contro il Venezia ha accusato un dolore al ginocchio ed è uscito anzitempo per non correre il rischio di aggravare la situazione

Pochi sorrisi in casa Sampdoria. Ma a tenere in apprensione non è tanto il pareggio subito nel finale contro il Venezia quanto piuttosto la condizione di Manolo Gabbiadini, il giocatore sicuramente più in palla in quest'ultimo periodo fra i blucerchiati. uscito anzitempo nel corso della sfida del Ferraris contro i lagunari, Gabbiadini avrebbe accusato un leggero dolorino sulla parte retrostante del ginocchio e così D'Aversa avrebbe preferito farlo immediatamente uscire dal campo.

Oggi il giocatore si sottoporrà ai primi esami, per valutare l'entità dell'eventuale infortunio e, nel caso, iniziare subito le terapie più indicate ma la sua presenza all'Olimpico contro la Roma, mercoledì sera per l'ultima del 2021, è in forte dubbio. D'altra parte i giorni per un suo possibile recupero sono davvero pochissimi e la sosta incombente potrebbe invece rappresentare il momento migliore per dare al giocatore il tempo di smaltire un eventuale acciacco fisico, senza correre il rischio di peggiorare la situazione.