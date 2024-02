Sampdoria, Pirlo lancia subito Piccini: "Giocherà dall'inizio, ha personalità ed esperienza. Esposito? Sta bene, vedremo se giocherà dall'inizio"

Andrea Pirlo, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa pre partita. Domani a sfidare la Sampdoria al "Ferraris" arriverà un Modena che occupa l'ultima posizione buona per i playoff con 31 punti. L'ottavo posto è quindi distante 5 punti dai blucerchiati, che recuperano Esposito e puntano sui nuovi innesti per dare continuità al successo di Cittadella.

"Cerchiamo continuità, le squadre dietro fanno punti. A Cittadella abbiamo fatto una buona partita, ora sta a noi cercare di proseguire sulla giusta strada, sennò non serve a niente".

"Piccini giocherà dall'inizio. E' arrivato a inizio settimana, si è allenato con noi. Si è inserito bene, peraltro non abbiamo altre soluzioni. Giocatore che ha giocato in squadre di altissimo livello, ha personalità ed esperienza. Ci farà comodo. Darboe oggi farà il primo allenamento. Andrà in panchina. Anche Esposito è guarito, sta bene. Ora valuteremo se farlo partire dall'inizio o a gara in corso. Stesso discorso per Alvarez: sta meglio, si sta allenando bene. Sta cercando di prendere il giusto ritmo, giorno per giorno migliora la condizione. Lui ed Esposito possono giocare insieme perchè legano bene il gioco".

Sui nuovi: "Abbiamo fatto quello che potevamo fare.Il nostro mercato come sapevate era un po' paralizzato e in base a chi usciva potevamo fare qualcosa. Sono arrivati dei ragazzi giovani. Ora li valuteremo. C'era poca possibilità, quello che siamo riusciti a fare è stato questo".

Sull'avversario di domani: "Si cerca continuità, è il momento di fare risultati. Abbiamo visto che le squadre dietro hanno fatto più punti di quelle davanti. Se sbagli qualche partita rischi di tornare in fondo. Abbiamo fatto un ottimo risultato a Cittadella, se non diamo continuità ai risultati non serve a niente. Il Modena è una squadra che gioca, ha sempre fatto le partite. Lo ha dimostrato anche sabato col Parma. Ha cambiato modulo, a volte gioca a tre o a quattro. Ma fa sempre partite propositive".

Sulle occasioni ancora possibili sul mercato degli svincolati: "Mercato chiuso? A livello numerico ci siamo sistemati con Piccini, Darboe e Alvarez, ma valuteremo eventuali occasioni sul fronte svincolati".

Verre può ancora partire: "E' ancora fuori perchè stanno ancora valutando qualche opzione, poi vedremo quello che succederà. Domani non sarà della partita, per il futuro si vedrà".

Gli infortunati sono sempre tanti: "Pedrola l'ho trovato un po' giù di morale, restare fermo così tanto tempo non è facile alla sua età. Su di lui ci sono grandi aspettative. Bisogna rincuorarlo. Speriamo possa tornare prima di marzo. Anche Vieira è in fase di recupero, tornerà prima degli altri".

"Non ci sono obiettivi: dobbiamo pensare alla gara di domani e poi alla prossima, per staccarci dalla zona playout. L'importante è vincere le partite, poi quello che succede, succede".